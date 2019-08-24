Ливерпуль обыграл Арсенал в центральном матче тура АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа набрала максимум очков в трех стартовых турах.

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" выиграл у "Арсенала".

Хозяева поля уже к 60-й минуте игры отправили в ворота соперника три гола. "Арсенал" забил гол престижа в концовке встречи.

"Ливерпуль" набрал 9 очков в трех турах и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Арсенал" впервые в сезоне потерял очки.

Читайте также"Не нравится": звезда мирового футбола Салах выступил против VAR

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Матип, 41, Салах, 49 (с пенальти), 59 - Торрейра, 85

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69), Салах, Фирмино (Лаллана, 85), Мане (Окслейд-Чемберлен, 77)

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Монреаль, Уиллок, Джака, Гендузи (Мхитарян, 85), Пепе, Обамеянг, Себальос (Торрейра, 61)

Что касается матчей других грандов АПЛ, то "Челси" 24 августа на выезде обыграл "Норвич Сити" (3:2), одержав первую победу под руководством Фрэнка Лэмпарда, а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Кристал Пэлас" (1:2).

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко прервал рекордную серию побед в составе "Манчестер Сити".