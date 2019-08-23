Лига Европы: результаты матчей плей-офф квалификации 22 августа
22 августа прошли первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Результаты матчей
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина) - 3:1
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"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) - 3:0
"Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделандж" (Люксембург) - 2:1
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0
"Мальме" (Швеция) - "Бней-Иегуда" (Израиль) - 3:0
"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения) - 0:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 3:0
"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия) - 3:1
АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:3
"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0
АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия) - 1:1
"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) - 1:0
"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1
ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр) - 3:0
"Стяуа" (Румыния) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 0:0
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:2
"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0
"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 1:0
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0
"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1
"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 2:3
Ответные поединки пройдут через неделю, 29 августа.
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов