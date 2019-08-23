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Лига Европы: результаты матчей плей-офф квалификации 22 августа

00:48, 23 августа 2019
Футбол
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Вулверхэмптон на выезде обыграл Торино / фото: twitter.com/europaleague

Результаты матчей

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина) - 3:1

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"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) - 3:0

"Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделандж" (Люксембург) - 2:1

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0

"Мальме" (Швеция) - "Бней-Иегуда" (Израиль) - 3:0

"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения) - 0:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 3:0

"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия) - 3:1

АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:3

"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0

АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия) - 1:1

"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) - 1:0

"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1

ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр) - 3:0

"Стяуа" (Румыния) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 0:0

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:2

"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0

"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 1:0

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0

"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1

"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 2:3

Ответные поединки пройдут через неделю, 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Теги: #Лига Европы