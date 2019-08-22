Днепр-1 подписал швейцарского полузащитника
18:31, 22 августа 2019Футбол
108 0
Новичок УПЛ заключил контракт с 20-летним футболистом.
Гриффин Сабатини с марта находился без клуба / фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" объявил о подписании контракта со швейцарским хавбеком Гриффином Сабатини.
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".
Контракт с центральным полузащитником подписан на один год. В днепровском клубе он будет выступать под №91.
Читайте такжеНазвано имя лучшего игрока 4-го тура украинской Премьер-лиги
Сабатини родился в Зимбабве, но имеет гражданство Швейцарии.
Последним клубом 20-летнего футболиста был швейцарский "Волен", в составе которого он выступал за команду U-23. С середины марта Сабатини находился в статусе свободного агента.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-легионер киевского "Динамо" Горан Саблич может возглавить донецкий "Олимпик".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter