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Днепр-1 подписал швейцарского полузащитника

18:31, 22 августа 2019
Футбол
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Гриффин Сабатини с марта находился без клуба / фото: scdnipro1.com.ua

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Контракт с центральным полузащитником подписан на один год. В днепровском клубе он будет выступать под №91.

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Сабатини родился в Зимбабве, но имеет гражданство Швейцарии. 

Последним клубом 20-летнего футболиста был швейцарский "Волен", в составе которого он выступал за команду U-23. С середины марта Сабатини находился в статусе свободного агента.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-легионер киевского "Динамо" Горан Саблич может возглавить донецкий "Олимпик".

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Теги: #УПЛ#трансферы#Днепр-1