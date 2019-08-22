Днепр-1 подписал швейцарского полузащитника

Новичок УПЛ заключил контракт с 20-летним футболистом.

"Днепр-1" объявил о подписании контракта со швейцарским хавбеком Гриффином Сабатини.

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Контракт с центральным полузащитником подписан на один год. В днепровском клубе он будет выступать под №91.

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Сабатини родился в Зимбабве, но имеет гражданство Швейцарии.

Последним клубом 20-летнего футболиста был швейцарский "Волен", в составе которого он выступал за команду U-23. С середины марта Сабатини находился в статусе свободного агента.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-легионер киевского "Динамо" Горан Саблич может возглавить донецкий "Олимпик".