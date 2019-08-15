Легионеры Динамо посетили Чернобыль (фото)

Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд побывали на экскурсии в Чернобыльской зоне.

Легионеры "Динамо" Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд в компании друзей побывали на экскурсии в Чернобыле.

Соответствующие фото из Припяти в своем аккаунте в Instagram разместил Дуэлунд.

"Удивительный день с удивительными людьми", - подписал снимки датчанин.

Отметим, что Дуэлунд пока не может помочь "Динамо" в этом сезоне из-за травмы, полученной на сборах. На счету де Пены в текущем сезоне шесть матчей, один гол и две голевые передачи в составе киевлян.

Как сообщал УНИАН, 15 августа "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Алексей Михайличенко.