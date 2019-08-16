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"Постараюсь": Михайличенко - о возвращении на пост главного тренера Динамо

20:21, 16 августа 2019
Футбол
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Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо с 2002 по 2004 годы / фото: ФК Динамо Киев

Слова специалиста приводит dynamo.kiev.ua.

"Конечно, эмоции самые положительные. Когда поступило предложение возглавить "Динамо", я взял немного времени на обдумывание, ведь нужно быть готовым к этой работе. Только тогда, когда я понял, что я готов, я согласился", - сказал Михайличенко.

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Тренер отметил, что для него важно вернуться на пост главного тренера команды, а также рассказал о своих целях:

"В принципе, я все время нахожусь в киевском "Динамо". Вернуться на пост главного тренера "Динамо" для меня очень важно. Конечно, я постараюсь, прежде всего, найти контакт с ребятами и сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которые от нее ждут. Это очень важно".

Напомним, контракт с Михайличенко подписан на три года.

Как сообщал УНИАН, ранее футболистам "Динамо" представили новый тренерский штаб.

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Теги: #Динамо#Алексей Михайличенко