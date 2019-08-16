"Постараюсь": Михайличенко - о возвращении на пост главного тренера Динамо

Новый главный тренер "Динамо" впервые прокомментировал свое назначение.

Алексей Михайличенко поделился своими эмоциями после назначения на пост главного тренера киевского "Динамо".

Слова специалиста приводит dynamo.kiev.ua.

"Конечно, эмоции самые положительные. Когда поступило предложение возглавить "Динамо", я взял немного времени на обдумывание, ведь нужно быть готовым к этой работе. Только тогда, когда я понял, что я готов, я согласился", - сказал Михайличенко.

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Тренер отметил, что для него важно вернуться на пост главного тренера команды, а также рассказал о своих целях:

"В принципе, я все время нахожусь в киевском "Динамо". Вернуться на пост главного тренера "Динамо" для меня очень важно. Конечно, я постараюсь, прежде всего, найти контакт с ребятами и сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которые от нее ждут. Это очень важно".

Напомним, контракт с Михайличенко подписан на три года.

Как сообщал УНИАН, ранее футболистам "Динамо" представили новый тренерский штаб.