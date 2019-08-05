Нарушил традиции: экс-игрок Барселоны может покинуть Россию из-за расизма

Малкома не приняли фанаты в Санкт-Петербурге.

Бразильский полузащитник Малком может покинуть российский "Зенит" уже спустя полгода после своего трансфера из "Барселоны".

Читайте такжеОчередной футболист Шахтера перешел в российский клуб

Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в окружении бразильца.

Во время дебютного матча Малкома против "Краснодара" поклонники "Зенита" вывесили баннер "Спасибо руководству за верность традициям", а самого новичка трибуны освистали.

Под "традициями" подразумевается давняя нелюбовь местных болельщиков к темнокожим игрокам.

Клуб может прислушаться к фанатам и расстаться с 22-летним бразильцем уже зимой, когда откроется следующее трансферное окно.

"Зенит" заплатил "Барселоне" за Малкома 40 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Сам игрок подписал с клубом РПЛ контракт на пять лет.

УНИАН ранее сообщал, что осужденные футболисты сборной России сыграли в футбол за решеткой.