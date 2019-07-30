Два футболиста Динамо вошли в топ-50 талантов Европы

Игроки киевского клуба были отмечены УЕФА.

Футболисты киевского "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вошли в топ-50 главных молодых талантов Европы по версии УЕФА.

Список представлен на официальном сайте организации.

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Защитник Денис Попов был отмечен следующей характеристикой:

"Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой".

Также в УЕФА отметили скорость Цитаишвили:

"Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет".

Мундиаль в Польше стал победным для молодежной сборной Украины, в которой выступали Попов и Цитаишвили. В финале украинцы обыграли Южную Корею со счетом 3:1.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" завоевало Суперкубок Украины.