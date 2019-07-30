Два футболиста Динамо вошли в топ-50 талантов Европы
16:37, 30 июля 2019Футбол
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Игроки киевского клуба были отмечены УЕФА.
Оба игрока готовятся к сезону с основой Динамо / фото: ФК Динамо
Футболисты киевского "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вошли в топ-50 главных молодых талантов Европы по версии УЕФА.
Список представлен на официальном сайте организации.
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Защитник Денис Попов был отмечен следующей характеристикой:
"Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой".
Также в УЕФА отметили скорость Цитаишвили:
"Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет".
Мундиаль в Польше стал победным для молодежной сборной Украины, в которой выступали Попов и Цитаишвили. В финале украинцы обыграли Южную Корею со счетом 3:1.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" завоевало Суперкубок Украины.
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