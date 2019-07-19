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Вердикт УЕФА: Александрия осталась без домашнего стадиона на еврокубки

16:44, 19 июля 2019
Футбол
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Матчей ЛЕ на Нике не будет / фото: ФК Александрия

Такое решение вынесли в УЕФА, о чем сообщила пресс-служба местного футбольного клуба.

Таким образом, команда не сможет проводить домашние поединки Лиги Европы на стадионе "Ника". 

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Причин вердикта организации несколько: город находится далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева, а также в регионе не развита необходимая гостиничная инфраструктура. От ближайшего четырехзвездочного отеля до стадиона надо добираться три часа на автобусе.

Город не сможет принять должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков. В ближайшее время "Александрия" назовет альтернативный город, в котором будет проводить еврокубковые поединки.

Подопечные Владимира Шарана стартуют в Лиге Европы с группового этапа, жеребьевка которого пройдет 30 августа в Монако.

УНИАН ранее сообщал, что футболист "Александрии" перешел в российский клуб.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы#Александрия