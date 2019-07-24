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Итальянские топ-клубы нацелились на форварда Шахтера

11:32, 24 июля 2019
Футбол
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Жуниор Мораес провел успешный сезон в составе Шахтера / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает calciomercato.it.

В приоритете у "Ромы", которая ищет замену для Эдина Джеко - подписание нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Мораес является резервным вариантом на случай, если римлянам не удастся оформить переход аргентинского форварда.

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Издание отмечает, что возможности Мораеса хорошо известны новому главному тренеру "Ромы" Паулу Фонсеке. Нападающий провел прекрасный сезон под руководством португальца в "Шахтере".

"Интер" также ищет усиление на позицию форварда и интересовался кандидатурой Мораеса.

Напомним, в прошлом сезоне Мораес забил 26 голов и сделал 11 передач в 39 матчах за "Шахтер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что бразильский легионер покинул "Шахтер".

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Теги: #Шахтер#трансферы#Рома#Интер#Жуниор Мораес