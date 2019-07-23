УПЛ выходит на старт: терпение "Динамо", новая глава "Шахтера" и амбициозная "Заря"

В минувшем сезоне борьба за чемпионство была не слишком острой. "Шахтер" за три тура до финиша гарантировал себе первое место и стал самым титулованным клубом независимой Украины, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Отставание "Динамо" в итоге составило 11 пунктов, а бронза досталась "Александрии".

Сейчас есть все основания полагать, что в новом розыгрыше УПЛ все может сложиться иначе, так как молодой коллектив киевлян набрался опыта, а у "горняков" сменился главный тренер. Также элитный дивизион пополнили "Днепр-1" и "Колос", заменив "Черноморец" и "Арсенал-Киев".

"Шахтер": новая метла по-старому метет

"Горняки" после третьего подряд чемпионства решили перевернуть страницу клубной истории и начать новую главу. Пост наставника команды покинул Паулу Фонсека, который получил предложение от "Ромы" и не смог отказать итальянскому гранду.

Пути тренера и украинского клуба разошлись без скандалов и обид. Португалец выиграл все турниры на внутренней арене, а вот показать что-то серьезное в еврокубках не получилось.

Фонсека после крупных поражений от команд уровня "Манчестер Сити" всегда подчеркивал, что у "горняков" просто нет возможности бороться с такими соперниками, но подобные рассуждения вряд ли устраивали амбициозное руководство клуба.

"Шахтер" - это уже не тот коллектив, который был еще пять лет назад при Мирче Луческу. В команде нет Ярослава Ракицкого, давно нет альтернативы Дарио Срне, состав пополнили молодые легионеры, которые, к слову, при Фонсеке не смогли стать ключевыми фигурами команды. Очень многое держится на ветеранах Андрее Пятове, Тайсоне и Марлосе, а также опытных Исмаили и Тарасе Степаненко, а от молодых до сих пор ждут прогресса.

Этим летом команду принял Луиш Каштру - специалист, который должен продолжить развивать нынешний вектор клуба.

А проблем на этом пути хватает. Вслед за Ракицким в Россию уехал еще один защитник Иван Ордец, в Португалию на правах аренды отправился Валерий Бондаренко. В атаке хорош лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Жуниор Мораес, но подменить 32-летнего бразильца с украинским паспортом могут только Густаво Бланко Лещук, которого сложно назвать голевой машиной, а также юный чемпион мира Даниил Сикан. Последнему только 18 лет и требовать от него стабильности не приходится. От экс-форварда "Манчестер Сити" Ларри Кайоде ждали большего, поэтому теперь нигериец близок к уходу в другой клуб.

В полузащите все значительно лучше, но молодым игрокам пора заявить о себе. От этого во многом и будут зависеть результаты "Шахтера". Марлосу и Тайсону будет сложно тащить партнеров и в УПЛ, и в еврокубках. Другое дело, если зрелый футбол на постоянной основе начнут показывать Тете и Манор Соломон, до конца адаптируются Фернандо и Майкон, а Виктор Коваленко наконец-то станет полноценным лидером коллектива.

Каштру пришел из скромной "Витории", но все равно это весьма опытный тренер, поэтому его вряд ли испугает групповой этап Лиги чемпионов и борьба с "Динамо" на внутренней арене. Еще одной хорошей новостью стало возвращение в клуб настоящей легенды "горняков" - Дарио Срны. Хорват покинул "Кальяри" и решил завершить карьеру, чтобы войти в тренерский штаб Каштру. Присутствие столь значимого человека в команде однозначно положительно повлияет на психологию футболистов.

В межсезонье "горняки" провели девять контрольных поединков, в которых одержали семь побед при одном поражении и одной ничье. Есть ощущение, что новый главный тренер не стал ничего ломать и продолжает двигаться в том же направлении, что и его соотечетсвенник Фонсека.

Три подряд чемпионства говорят о полном доминировании "горняков" на внутренней арене. Команда снова будет бороться за титул, но руководство клуба давно ждет успехов от "горняков" в еврокубках. Только дальнейший прогресс молодых игроков позволит дончанам добиться успеха на всех фронтах. Команде пора обрести новое лицо.

"Динамо": последний шанс Хацкевича

Команде Александра Хацкевича неплохо удавалось противостоять "Шахтеру" в очных поединках, но при этом команда теряла очки в поединках с середняками чемпионата, что поставило крест на чемпионских амбициях динамовцев. В групповой этап Лиги чемпионов пробиться не удалось, а в Лиге Европы удалось выйти в плей-офф, но в 1/8 финала все впечатление от прошлых матчей было смазано унизительными разгромами от "Челси" - 0:3 и 0:5.

До последнего было не ясно, продолжит ли тренерский штаб работу. Руководство "Динамо" находилось в размышлениях, которые вполне логичны. В последние годы "Динамо" оправдывал факт привлечения в основной состав молодых воспитанников клуба, но время идет, а серьезного прогресса не последовало. Хацкевич продолжает "строить команду" без особых изменений в плане результатов.

Президент клуба Игорь Суркис в итоге решил дать еще один шанс Хацкевичу. В межсезонье команда сохранила всех своих лидеров, в том числе Виктора Цыганкова, а состав пополнили капитан "Зари" Александр Караваев и полузащитник "Аустрии" Мохаммед Кадири. Оба прекрасно проявили себя в контрольных матчах, и будут претендовать на место в основе.

Был еще целый десант игроков молодежной сборной Украины, которые сенсационно выиграли чемпионат мира и уже не могут просто оставаться в резервной команде клуба. Тренерский штаб "Динамо" решил отправить в аренду в "Днепр-1" Владислава Супрягу и Сергея Булецу - лидеров чемпионской национальной сборной. С первой командой киевлян к сезону готовятся центральный защитник Денис Попов и вингер Георгий Цитаишвили.

В межсезонье "Динамо" провело восемь контрольных поединков, добыв в них всего две победы при четырех ничьих и двух поражениях. Хацкевич постоянно тасовал состав, что можно считать причиной таких результатов. Кроме того, не до конца готов к началу сезона Цыганков, травму вновь получил Фран Соль, поэтому на острие атаки остались только Артем Беседин и Назарий Русин.

Тем не менее, не стоит делать выводы по товарищеским матчам. Киевляне настроены наконец-то прервать гегемонию "Шахтера". Цыганков, Миколенко, Шапаренко и другие молодые исполнители набрались опыта, и теперь места оправданиям больше нет.

Тренерский штаб Хацкевича сохранил работу, но все может измениться уже через полгода. В ближайшие месяцы "Динамо" необходимо не только навязать реальную борьбу за титул "Шахтеру", но и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов - на старте еврокубковой квалификации киевлян ждут две игры с "Брюгге". Если эти задачи не будут выполнены, то вполне вероятно, что зимой команда получит нового главного тренера.

Претенденты на бронзу: не без сюрпризов

Именно борьба за бронзовые медали в полной мере характеризует уровень нынешнего чемпионата Украины.

Если раньше на место в топ-3 претендовали грозные "Днепр" и "Металлист", то сейчас этих клубов больше нет, а за медали сражаются "Александрия", "Заря" и "Мариуполь". Более того, это фактически и есть та тройка команд, в которой все относительно стабильно в финансовом плане, если не считать "Динамо" и "Шахтер".

В последние годы на роль третьей силы в УПЛ претендовала "Заря", во главе которой был Юрий Вернидуб. Луганчане, которые базируются в Запорожье, успели заявить о себе в Лиге Европы, сыграть с "Манчестер Юнайтед" и завоевать бронзу в 2017 году. Но существенного роста не произошло, а в прошлом сезоне местами "Заря" просто сыпалась. Главный тренер несколько раз отказывался от посещения пресс-конференций и не мог совладать с эмоциями.

Руководство клуба приняло решение расстаться с Вернидубом, под руководством которого в прошлом сезоне луганчане стали пятыми. Коллектив принял Виктор Скрипник - весьма авторитетный специалист, который успел поработать с "Вердером" в Бундеслиге и привести "Ригу" к чемпионству и завоеванию Кубка в Латвии.

"Заря" активно поработала на трансферном рынке. Большой потерей стала продажа Александра Караваева в "Динамо", но при этом состав пополнили защитники Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Лазио и Джоель Абу Ханна, голкипер Никола Василь, а также хавбек Владлен Юрченко, успевший поиграть за "Байер" в Германии. В целом новая команда может стать очень перспективным проектом, который однозначно способен побороться за выход в группу Лиги Европы и бронзовые медали Премьер-лиги.

Еще одним претендентом является "Александрия" - бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ. Команда Владимира Шарана примечательна тем, что была составлена исключительно из украинцев и стабильно набирала очки в играх с прямыми конкурентами и аутсайдерами. В межсезонье коллектив покинул ряд исполнителей, однако и без усиления Шаран не останется.

Пока удалось выкупить у бельгийского "Стандарда" Валерия Лучкевича, а в ближайшее время команду должен усилить защитник "Динамо" Ахмед Алибеков и несколько легионеров.

Новички александрийцам нужны, так как команду помимо УПЛ ждут матчи в Кубке Украины и групповом этапе Лиги Европы. Последнее - испытание даже для возможностей грандов, поэтому весьма вероятно, что еврокубковые поединки внесут коррективы в успехи команды на внутренней арене. Со знаком минус, разумеется.

Есть и "теневые" претенденты на топ-3 чемпионата. Уже давно многие ждут прогресса от львовских "Карпат". Клуб полон амбиций, но постоянные смены главного тренера и подписание сомнительного качества легионеров за редким исключением мешают команде показывать результат. Не стоит списывать со счетов и "Мариуполь". Александр Бабич получит в свое распоряжение очередную плеяду талантов из академии "Шахтера" и постарается подняться выше четвертого места.

Знаковым событием лета можно назвать выход в элиту СК "Днепр-1". Это клуб, который стал главным в городе после фактического исчезновения культового "Днепра". Да, у клуба другие владельцы и пока не столь масштабные амбиции, но трансферная политика говорит о том, что подопечные Дмитрия Михайленко могут "выстрелить".

В команду пришли чемпионы мира Владислав Супряга и Сергей Булеца из "Динамо", а также опытные хавбеки Дмитрий Коркишко и Сандро Кобахидзе. Да и в целом в составе хватает классных исполнителей. Скромная задача руководства - место в топ-6, но днепряне в своем нынешнем виде однозначно способны на большее.

Борьба за выживание: полная неизвестность

Откровенно говоря, очень сложно оценивать реальный уровень остальных участников элитного дивизиона. Более того, стоит ли говорить о реальной борьбе за сохранение прописки, ведь клубы проголосовали за расширение формата УПЛ до 14 команд с сезона-2020/21.

Это означает, что чемпион и вице-чемпион Первой лиги поднимутся в Премьер-лигу, которую теоретически сможет покинуть только последняя команда турнирной таблицы. Но и эта команда сможет остаться, если выиграет плей-офф против соперника, занявшего третье место в Первой лиге.

Пока реальным претендентом на статус абсолютного аутсайдера является новичок УПЛ "Колос". Клуб из села Ковалевка Киевской области просто имеет меньше ресурсов, чем конкуренты. Но скромный коллектив вполне может остаться в элите, если будет стабильное финансирование и правильная работа тренерского штаба.

К сожалению, очень велика вероятность, что мы вновь увидим "смерть" одной из команд по ходу сезона. Перспективы многих клубов зависят от финансовых дел их владельцев, а их дела - от политической ситуации и многого другого.

Уже сейчас в заявке донецкого "Олимпика" на сезон всего 15 человек, ФК "Львов" пока не слишком успешно пытается копировать "Шахтер" с его бразильским вектором и в один момент владельцам это может надоесть. Здесь произойти может все что угодно.

Данил Слесь