Опубликован первый трейлер футбольного симулятора FIFA 20 (видео)
12:13, 19 июля 2019Футбол
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Новая версия популярной игры поступит в продажу в сентябре.
Релиз FIFA 20 состоится 27 сентября / фото: ea.com
Компания EA SPORTS представила первый геймплейный трейлер футбольного симулятора FIFA 20.
В новой части серии разработчики изменили систему выполнения пенальти и штрафных ударов. Также были улучшены динамика перемещения футболистов, физика поведения мяча, обновлены выходы один на один и завершение атак.
FIFA 20 будет выпущена 27 сентября 2020 года на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.
Стоит отметить, что EA SPORTS утратила лицензию на "Ювентус", из-за чего название итальянского гранда в игре будет переименовано на "Piemonte Calcio". Имена игроков команды при этом останутся реальными.
Трейлер был опубликован на официальном канале EA SPORTS в YouTube.
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