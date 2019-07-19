Опубликован первый трейлер футбольного симулятора FIFA 20 (видео)

Новая версия популярной игры поступит в продажу в сентябре.

Компания EA SPORTS представила первый геймплейный трейлер футбольного симулятора FIFA 20.

В новой части серии разработчики изменили систему выполнения пенальти и штрафных ударов. Также были улучшены динамика перемещения футболистов, физика поведения мяча, обновлены выходы один на один и завершение атак.

FIFA 20 будет выпущена 27 сентября 2020 года на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Стоит отметить, что EA SPORTS утратила лицензию на "Ювентус", из-за чего название итальянского гранда в игре будет переименовано на "Piemonte Calcio". Имена игроков команды при этом останутся реальными.

Трейлер был опубликован на официальном канале EA SPORTS в YouTube.

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