Украинский нападающий стал героем матча в Лиге чемпионов (видео)
09:27, 11 июля 2019Футбол
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Александр Зубков забил первый мяч за "Ференцварош".
Зубков отметился дебютным голом за чемпионов Венгрии / фото: twitter.com/fradi_hu
Венгерский "Ференцварош" стартовал с победы над болгарским "Лудогорцем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Подопечные Сергея Реброва сумели победить со счетом 2:1. В составе венгров с первых минут на поле вышли трое украинцев - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.
Решающий гол на 65-й минуте забил Зубков, замкнув передачу с фланга.
Это был дебютный забитый мяч для 22-летнего нападающего, который недавно был арендован у донецкого "Шахтера".
Ранее УНИАН сообщал, что Ребров и Стаховский стали родственниками.
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