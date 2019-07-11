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Украинский нападающий стал героем матча в Лиге чемпионов (видео)

09:27, 11 июля 2019
Футбол
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Зубков отметился дебютным голом за чемпионов Венгрии / фото: twitter.com/fradi_hu

Подопечные Сергея Реброва сумели победить со счетом 2:1. В составе венгров с первых минут на поле вышли трое украинцев - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

Решающий гол на 65-й минуте забил Зубков, замкнув передачу с фланга.

Это был дебютный забитый мяч для 22-летнего нападающего, который недавно был арендован у донецкого "Шахтера".

Ранее УНИАН сообщал, что Ребров и Стаховский стали родственниками.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов#Ференцварош