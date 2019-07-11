Украинский нападающий стал героем матча в Лиге чемпионов (видео)

Александр Зубков забил первый мяч за "Ференцварош".

Венгерский "Ференцварош" стартовал с победы над болгарским "Лудогорцем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Подопечные Сергея Реброва сумели победить со счетом 2:1. В составе венгров с первых минут на поле вышли трое украинцев - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

Решающий гол на 65-й минуте забил Зубков, замкнув передачу с фланга.

Это был дебютный забитый мяч для 22-летнего нападающего, который недавно был арендован у донецкого "Шахтера".

Ранее УНИАН сообщал, что Ребров и Стаховский стали родственниками.