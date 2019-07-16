Самый быстрый пит-стоп в истории: Ред Булл установил рекорд Формулы-1 (видео)
10:59, 16 июля 2019Футбол
126 0
Механики команды "Ред Булл" установили рекорд во время Гран-при Великобритании.
Болид Пьера Гасли / REUTERS
Механики команды "Ред Булл" установили рекорд Формулы-1 во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.
Механики австрийской команды провели самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1. На то, чтобы обслужить болид Пьера Гасли, им понадобилось всего лишь 1,91 секунды.
"Ред Булл" на одну сотую секунды обновил предыдущее достижение, которое принадлежало механикам команды "Уильямс" и было установлено в 2016 году во время Гран-при Азербайджана.
Видео рекорда было опубликовано на официальном канале Формулы-1 в YouTube.
Gone in 1️⃣.9️⃣1️⃣ seconds!— Formula 1 (@F1) 15 июля 2019 г.
A. NEW. WORLD. RECORD!!!
👏👏👏 @redbullracing#BritishGP 🇬🇧 #F1@DHL_Motorsportspic.twitter.com/5n1dliB0TX
Как сообщал УНИАН, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter