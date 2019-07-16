Самый быстрый пит-стоп в истории: Ред Булл установил рекорд Формулы-1 (видео)

Механики команды "Ред Булл" установили рекорд во время Гран-при Великобритании.

Механики команды "Ред Булл" установили рекорд Формулы-1 во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Механики австрийской команды провели самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1. На то, чтобы обслужить болид Пьера Гасли, им понадобилось всего лишь 1,91 секунды.

"Ред Булл" на одну сотую секунды обновил предыдущее достижение, которое принадлежало механикам команды "Уильямс" и было установлено в 2016 году во время Гран-при Азербайджана.

Видео рекорда было опубликовано на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

Как сообщал УНИАН, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.