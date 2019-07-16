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Самый быстрый пит-стоп в истории: Ред Булл установил рекорд Формулы-1 (видео)

10:59, 16 июля 2019
Футбол
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Болид Пьера Гасли / REUTERS

Механики австрийской команды провели самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1. На то, чтобы обслужить болид Пьера Гасли, им понадобилось всего лишь 1,91 секунды.

"Ред Булл" на одну сотую секунды обновил предыдущее достижение, которое принадлежало механикам команды "Уильямс" и было установлено в 2016 году во время Гран-при Азербайджана.

Видео рекорда было опубликовано на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

Как сообщал УНИАН, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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Теги: #Формула-1