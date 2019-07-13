Динамо сыграло вничью с английским клубом (видео)
Киевское "Динамо" в рамках предсезонного сбора в Австрии провело контрольный матч против клуба английского Чемпионшипа "Брентфорда".
Встреча завершилась безголевой ничьей.
На 7-й минуте "Брентфорд" имел отличную возможность выйти вперед, однако Георгий Бущан отразил пенальти.
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Этот матч стал для "Динамо" последним на сборе в Австрии. Поединок киевлян против австрийского "Шваца", который был запланирован на 14 июля, был отменен из-за погодных условий.
"Динамо" - "Брентфорд" (Англия) - 0:0
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кадири (Сидорчук, 46), Шепелев (Гармаш, 74), де Пена, Караваев (Цитаишвили, 62), Бурда, Буяльский, Шабанов (Пиварич, 68), Беседин, Попов, Кендзера.
Нереализованный пенальти: Хэрконклес (7).
Как сообщал УНИАН, ранее на сборе "Динамо" разгромно обыграло австрийский "Цирль".