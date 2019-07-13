Динамо сыграло вничью с английским клубом (видео)

Вице-чемпионы Украины провели заключительный матч на сборе в Австрии.

Киевское "Динамо" в рамках предсезонного сбора в Австрии провело контрольный матч против клуба английского Чемпионшипа "Брентфорда".

Встреча завершилась безголевой ничьей.

На 7-й минуте "Брентфорд" имел отличную возможность выйти вперед, однако Георгий Бущан отразил пенальти.

Читайте такжеДинамо разошлось миром с греческим Олимпиакосом (видео)

Этот матч стал для "Динамо" последним на сборе в Австрии. Поединок киевлян против австрийского "Шваца", который был запланирован на 14 июля, был отменен из-за погодных условий.

"Динамо" - "Брентфорд" (Англия) - 0:0

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кадири (Сидорчук, 46), Шепелев (Гармаш, 74), де Пена, Караваев (Цитаишвили, 62), Бурда, Буяльский, Шабанов (Пиварич, 68), Беседин, Попов, Кендзера.

Нереализованный пенальти: Хэрконклес (7).

Как сообщал УНИАН, ранее на сборе "Динамо" разгромно обыграло австрийский "Цирль".