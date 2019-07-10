Вратарь Шахтера назвал самого нежеланного соперника в Лиге чемпионов

Андрей Пятов устал от матчей с "Манчестер Сити".

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что не хотел бы снова играть в Лиге чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Слова игрока приводит пресс-служба "горняков".

"С кем хотелось бы встретиться в Лиге Чемпионов? Только не с "Манчестер Сити" - не надо третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль", - отметил вратарь.

За "Ман Сити" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко, который после окончания сезона подписал с клубом новый долгосрочный контракт.

"Шахтер" стал чемпионом Украины и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоится 29 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилась новая форма "Шахтера".