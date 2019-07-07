Аргентина победила Чили в бронзовом матче Кубка Америки (видео)
В Сан-Паулу состоялся матч за третье место Кубка Америки-2019, в котором встречались сборные Аргентины и Чили.
Аргентинцы праздновали победу со счетом 2:1 и завоевали бронзовые медали турнира.
Аргентина забила два гола еще до перерыва усилиями Серхио Агуэро и Пауло Дибалы. Во втором тайме у чилийцев пенальти реализовал Артуро Видаль, но сравнять счет в итоге не удалось.
Стоит отметить, что обе команды на 37-й минуте получили по удалению — поле покинули Лионель Месси и Гари Медель. Аргентинский форвард ударил соперника по ноге за пределами поля, после чего Медель попытался ответить оппоненту.
Таким образом, Аргентина стала бронзовым призером турнира.
Аргентина - Чили - 2:1
Голы: Агуэро, 12, Дибала, 22 - Видаль, 59 (с пенальти)
Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелла, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Чельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).
Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17).
Предупреждения: Босежур, 16, Видаль, 26, Пульгар, 45+1, Пеццелла, 57, Паредес, 64, Фойт, 79, Тальяфико, 90+3.
Удаления: Месси, 37. Медель, 37.
В финале, который состоится 7 июля, встретятся команды Бразилии и Перу.
Ранее УНИАН сообщал, что Месси впервые исполнил гимн Аргентины перед матчем.