Аргентина победила Чили в бронзовом матче Кубка Америки (видео)

Еще в первом тайме матча удаление заработал Лионель Месси.

В Сан-Паулу состоялся матч за третье место Кубка Америки-2019, в котором встречались сборные Аргентины и Чили.

Аргентинцы праздновали победу со счетом 2:1 и завоевали бронзовые медали турнира.

Аргентина забила два гола еще до перерыва усилиями Серхио Агуэро и Пауло Дибалы. Во втором тайме у чилийцев пенальти реализовал Артуро Видаль, но сравнять счет в итоге не удалось.

Стоит отметить, что обе команды на 37-й минуте получили по удалению — поле покинули Лионель Месси и Гари Медель. Аргентинский форвард ударил соперника по ноге за пределами поля, после чего Медель попытался ответить оппоненту.

Таким образом, Аргентина стала бронзовым призером турнира.

Аргентина - Чили - 2:1

Голы: Агуэро, 12, Дибала, 22 - Видаль, 59 (с пенальти)

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелла, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Чельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17).

Предупреждения: Босежур, 16, Видаль, 26, Пульгар, 45+1, Пеццелла, 57, Паредес, 64, Фойт, 79, Тальяфико, 90+3.

Удаления: Месси, 37. Медель, 37.

В финале, который состоится 7 июля, встретятся команды Бразилии и Перу.

Ранее УНИАН сообщал, что Месси впервые исполнил гимн Аргентины перед матчем.