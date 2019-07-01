Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу (видео)

В финале испанцы были сильнее Германии.

Молодежная сборная Испании стала победителем чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

В финале соперником испанцев была Германия, как и два года назад, когда немцам удалость стать чемпионами.

В этот раз подопечные Луиса Кастильо сумели взять реванш, одержав победу со счетом 2:1. В первом тайме голом отличился Фабиан Руис, а после перерыва Дани Ольмо после удара того же Руиса сыграл на добивании.

Германия сократила отставание усилиями Надима Амири, но спасти игру не удалось.

Таким образом, сборная Испании стала чемпионом Евро-2019 U-21 и повторила рекорд Италии по количеству побед на турнире (5).

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины выиграла чемпионат мира U-20.