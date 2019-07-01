Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу (видео)
09:36, 01 июля 2019Футбол
269 0
В финале испанцы были сильнее Германии.
Сборная Испании / REUTERS
Молодежная сборная Испании стала победителем чемпионата Европы среди игроков до 21 года.
В финале соперником испанцев была Германия, как и два года назад, когда немцам удалость стать чемпионами.
В этот раз подопечные Луиса Кастильо сумели взять реванш, одержав победу со счетом 2:1. В первом тайме голом отличился Фабиан Руис, а после перерыва Дани Ольмо после удара того же Руиса сыграл на добивании.
Германия сократила отставание усилиями Надима Амири, но спасти игру не удалось.
Таким образом, сборная Испании стала чемпионом Евро-2019 U-21 и повторила рекорд Италии по количеству побед на турнире (5).
Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины выиграла чемпионат мира U-20.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter