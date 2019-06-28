Динамо проиграло клубу Второй лиги в товарищеском матче (видео)

Киевляне провели первый контрольный матч в летнее межсезонье.

Киевское "Динамо" провело первый матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Александра Хацкевича был представитель Второй лиги Украины житомирское "Полесье".

Встреча завершилась победой "Полесья" со счетом 2:1.

"Полесью" удалось выйти вперед на 12-й минуте матча - Евгений Немтинов замкнул прострел с левого фланга.

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Киевляне отыгрались на 38-й минуте - Никита Кравченко отправил мяч в нижний угол после паса пяткой от Матара Дийе, который находится на просмотре в "Динамо".

Победный гол был забит на 74-й минуте - после вбрасывания аута мяч оказался у Дениса Галенкова, который сперва перебросил вратаря, а затем нанес удар головой.

"Динамо" - "Полесье" - 1:2

Голы: Кравченко (38) - Немтинов (12), Галенков (74)

"Динамо": Бущан (Нещерет, 40), Кравченко, Алибеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидорчук (Шулянский, 51), Сидклей (Янчак, 51), Андриевский (Гармаш, 40), Шапаренко (Петрусенко, 51), Русин, Дийе, Де Пена (Хондак, 51)

30 июня "Динамо" отправится на сбор в Австрии, где проведет пять контрольных матчей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о трансфере Александра Караваева.