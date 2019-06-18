Испанский клуб отказался от украинского нападающего Селезнева

Испанская "Малага" не будет продлевать контракт с Евгением Селезневым, а также не станет выкупать у "Шахтера" Густаво Бланко-Лещука.

Испанская "Малага" не будет продлевать сотрудничество с украинским нападающим Евгением Селезневым.

Об этом стало известно сайту Sport.ua.

В "Малаге" недовольны отдачей от Селезнева и не планируют продлевать с ним контракт.

Соглашение истекает в июле и могло быть продлено на два года, однако продление контракта зависело от выступлений футболиста.

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33-летний форвард, который присоединился к "Малаге" зимой, провел за клуб 12 матчей, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Кроме того, "Малага" не будет выкупать у "Шахтера" контракт аргентинского форварда Густаво Бланко-Лещука. Клуб не сможет позволить себе заплатить за игрока 2,5 миллиона евро. "Малага" не смогла пробиться в Примеру, из-за чего бюджет клуба на следующий сезон будет урезан.

Бланко-Лещук провел за "Малагу" 41 матч, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в мадридском "Реале" определились с будущим голкипера сборной Украины Андрея Лунина.