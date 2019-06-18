Итальянский топ-клуб нацелился на таланта Динамо

В "Милане" обсудили возможный трансфер Виталия Миколенко.

"Милан" рассматривает возможность подписания защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

Об этом в Twitter сообщил сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство "Милана" обсудило потенциальный трансфер Миколенко в ходе встречи в штаб-квартире клуба.

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Ди Марцио отмечает, что основной причиной встречи руководителей клуба было обсуждение трансфера хавбека "Наполи" Амаду Диавара.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Миколенко в 2 миллиона евро. В то же время Ди Марцио утверждает, то за украинца "Милану" придется заплатить 6-7 миллионов.

В прошлом сезоне Миколенко провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что за Миколенко также следят в "Манчестер Сити".