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Итальянский топ-клуб нацелился на таланта Динамо

16:33, 18 июня 2019
Футбол
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Милан может заплатить за Миколенко 6-7 миллионов евро / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом в Twitter сообщил сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство "Милана" обсудило потенциальный трансфер Миколенко в ходе встречи в штаб-квартире клуба.

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Ди Марцио отмечает, что основной причиной встречи руководителей клуба было обсуждение трансфера хавбека "Наполи" Амаду Диавара. 

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Миколенко в 2 миллиона евро. В то же время Ди Марцио утверждает, то за украинца "Милану" придется заплатить 6-7 миллионов.

В прошлом сезоне Миколенко провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что за Миколенко также следят в "Манчестер Сити".

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Теги: #Динамо#Милан#трансферы#Виталий Миколенко