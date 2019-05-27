"Надо уезжать из Украины": в Манчестер Сити заинтересовались талантом Динамо

В тренерском штабе чемпиона Англии следят за футболистом киевского клуба.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об интересе "Манчестер Сити" к одному из футболистов "Динамо".

Об этом Зинченко сказал в эфире программы "Великий футбол".

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"Открою небольшой секрет. Помощник Пепа Гвардиолы Микель Артета совсем недавно спрашивал по поводу одного из игроков "Динамо", интересовался. Это было приятно. В итоге он сказал мне, что этому игроку нужно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Это, кстати, мой конкурент по позиции", - сказал Зинченко.

Вероятно, речь идет о 19-летнем защитнике сборной Украины Виталии Миколенко, на счету которого 1 гол и 5 передач в 31 матче за "Динамо" в этом сезоне.

Напомним, Зинченко, который в "Манчестер Сити" играет на позиции левого защитника, в этом сезоне выиграл с "горожанами" чемпионат Англии, а также Кубок страны и Кубок английской лиги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинченко забавно проверил на подлинность медаль за победу в Кубке Англии.