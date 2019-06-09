Отбор на Евро-2020: расписание матчей четвертого тура
В рамках квалификации на Евро-2020 10 и 11 июня пройдет 25 матчей.
Сборная Украины 10 июня будет принимать сборную Люксембурга.
Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020
4 тур
10 июня
Группа А. 21.45. Чехия - Черногория
Группа А. 21:45. Болгария - Косово
Группа В. 21:45. Украина - Люксембург
Группа В. 21:45. Сербия - Литва
Группа D. 21:45. Ирландия - Гибралтар
Группа D. 21:45. Дания - Грузия
Группа F. 21:45. Испания - Швеция
Группа F. 21:45. Мальта - Румыния
Группа F. 21:45. Фарерские острова - Норвегия
Группа G. 21:45. Польша - Израиль
Группа G. 21:45. Латвия - Словения
Группа G. 21:45. Македония - Австрия
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11 июня
Группа I. 17:00. Казахстан - Сан-Марино
Группа Е. 19:00. Азербайджан - Словакия
Группа С. 21:45. Германия - Эстония
Группа С. 21:45. Беларусь - Северная Ирландия
Группа Е. 21:45. Венгрия - Уэльс
Группа Н. 21:45. Исландия - Турция
Группа Н. 21:45. Андорра - Франция
Группа Н. 21:45. Албания - Молдова
Группа I. 21:45. Россия - Кипр
Группа I. 21:45. Бельгия - Шотландия
Группа J. 21:45. Лихтенштейн - Финляндия
Группа J. 21:45. Италия - Босния и Герцеговина
Группа J. 21:45. Греция - Армения
УНИАН ранее сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020 7 июня и 8 июня.