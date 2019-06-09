цей матеріал доступний українською

Отбор на Евро-2020: расписание матчей четвертого тура

21:01, 09 июня 2019
Футбол
2791 0
Антуан Гризманн / REUTERS

Сборная Украины 10 июня будет принимать сборную Люксембурга.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 

4 тур

10 июня

Группа А. 21.45. Чехия - Черногория

Группа А. 21:45. Болгария - Косово

Группа В. 21:45. Украина - Люксембург

Группа В. 21:45. Сербия - Литва

Группа D. 21:45. Ирландия - Гибралтар

Группа D. 21:45. Дания - Грузия

Группа F. 21:45. Испания - Швеция

Группа F. 21:45. Мальта - Румыния

Группа F. 21:45. Фарерские острова - Норвегия

Группа G. 21:45. Польша - Израиль

Группа G. 21:45. Латвия - Словения

Группа G. 21:45. Македония - Австрия

Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа

11 июня

Группа I. 17:00. Казахстан - Сан-Марино

Группа Е. 19:00. Азербайджан - Словакия

Группа С. 21:45. Германия - Эстония

Группа С. 21:45. Беларусь - Северная Ирландия

Группа Е. 21:45. Венгрия - Уэльс

Группа Н. 21:45. Исландия - Турция

Группа Н. 21:45. Андорра - Франция

Группа Н. 21:45. Албания - Молдова

Группа I. 21:45. Россия  - Кипр

Группа I. 21:45. Бельгия - Шотландия

Группа J. 21:45. Лихтенштейн - Финляндия

Группа J. 21:45. Италия - Босния и Герцеговина 

Группа J. 21:45. Греция - Армения

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020 7 июня и 8 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евро-2020 квалификация