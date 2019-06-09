Отбор на Евро-2020: расписание матчей четвертого тура

10 и 11 июня в Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство.

В рамках квалификации на Евро-2020 10 и 11 июня пройдет 25 матчей. Сборная Украины 10 июня будет принимать сборную Люксембурга. Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 4 тур 10 июня Группа А. 21.45. Чехия - Черногория Группа А. 21:45. Болгария - Косово Группа В. 21:45. Украина - Люксембург Группа В. 21:45. Сербия - Литва Группа D. 21:45. Ирландия - Гибралтар Группа D. 21:45. Дания - Грузия Группа F. 21:45. Испания - Швеция Группа F. 21:45. Мальта - Румыния Группа F. 21:45. Фарерские острова - Норвегия Группа G. 21:45. Польша - Израиль Группа G. 21:45. Латвия - Словения Группа G. 21:45. Македония - Австрия Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа 11 июня Группа I. 17:00. Казахстан - Сан-Марино Группа Е. 19:00. Азербайджан - Словакия Группа С. 21:45. Германия - Эстония Группа С. 21:45. Беларусь - Северная Ирландия Группа Е. 21:45. Венгрия - Уэльс Группа Н. 21:45. Исландия - Турция Группа Н. 21:45. Андорра - Франция Группа Н. 21:45. Албания - Молдова Группа I. 21:45. Россия - Кипр Группа I. 21:45. Бельгия - Шотландия Группа J. 21:45. Лихтенштейн - Финляндия Группа J. 21:45. Италия - Босния и Герцеговина Группа J. 21:45. Греция - Армения УНИАН ранее сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020 7 июня и 8 июня.

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