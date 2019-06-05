Украинский форвард Зозуля забил красивый гол в Испании (видео)

Украинец забил одиннадцатый гол в сезоне во втором по силе испанском дивизионе.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отличился эффектным голом в матче 41-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Малаги"

На 57-й минуте Зозуля в падении головой замкнул навес с правого фланга - украинец подрезал мяч в дальний угол ворот.

Гол украинца в итоге не помог "Альбасете" - команда Зозули уступила со счетом 1:2.

Для украинского нападающего этот гол стал одиннадцатым в тридцати пяти матчах Сегунды в текущем сезоне.

Отметим, что "Альбасете" ведет борьбу за выход в испанскую Примеру. Команда украинца уже лишилась шансов на прямую путевку, но будет играть в стыковых матчах против "Малаги".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболиста сборной Украины признали лучшим в бельгийском клубе.