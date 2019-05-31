Форвард сборной Норвегии забил 9 голов в одном матче на молодежном ЧМ

Норвежцы поиздевались над Гондурасом, выиграв - 12:0.

Уникальное достижение было установлено в матче молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, где вступает также и сборная Украины.

В поединке группы С, где встречались сборные Норвегии и Гондураса, скандинавская команда одержала разгромную победу с очень редким для футбола счетом 12:0.

Но самое невероятное - количество мячей, забитых одним футболистом. 18-летний норвежский форвард Эрлинг Бреут Холанд 9 (девять!) раз поразил ворота команды из Гондураса.

Эрлинг Бреут Холанд выступал за норвежские клубы «Брюне» и «Мольде». Зимой 2019 года Холанд перешел в «Зальцбург» за 5 миллионов евро. Всего за «Зальцбург» он провел 5 матчей и забил один мяч.

Победа оказалась для Норвегии единственной в трех матчах ЧМ и не позволила добыть пропуск в плей-офф. Скандинавы заняли третье место в квартете, пропустив вперед Уругвай и Новую Зеландию. Гондурас занял последнее место с нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей 0-19.

Как сообщал УНИАН, молодежная сборная Украины заняла итоговое первое место в квартете D, имея после трех матчей 7 очков - две победы и одну ничью.