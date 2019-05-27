Молодежная сборная Украины одержала вторую победу и вышла в плей-офф ЧМ-2019 (видео)

Украинские футболисты во втором матче группового этапа обыграли Катар.

Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2019 встречалась со сборной Катара.

Подопечные Александра Петракова одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 58-й минуте - после навеса Сергея Булецы точный удар головой нанес Денис Попов. Защитник "Динамо" отличился голом во втором матче подряд.

Концовку встречи Катар доигрывал в меньшинстве - на 85-й минуте с поля был удален Насир Бакш.

После этого матча украинцы набрали 6 очков и досрочно гарантировали себе место в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа 30 мая украинцы сыграют с Нигерией.

Катар (U-20) - Украина (U-20) - 0:1

Гол: Попов, 58.

Катар U-20: Шебаб, Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали, Мохаммед, Салех, Андри, Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.

Украина U-20: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73), Супряга.

Удаление: Бакш, 85

Как сообщал УНИАН, в первом туре Украина обыграла США.