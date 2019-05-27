Шевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив заменит травмированного Дениса Бойко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду вратаря "Александрии" Юрия Панькива

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Панькив вызван в сборную в связи с травмой голкипера "Динамо" Дениса Бойко, который повредил плечо и выбыл на три недели. Кроме того, еще один вратарь сборной Андрей Лунин на данный момент выступает на молодежном чемпионате мира (U-20) и, скорее всего, пропустит сборы главной команды страны.

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Для 34-летнего Панькива это дебютный вызов в состав украинской сборной.

В послужном списке голкипера есть только один матч за сборную на юношеском уровне - в составе команды U-16 в 2001 году.

Голкипер, который в этом сезоне в составе "Александрии" стал бронзовым призером УПЛ, присоединится к сборной Украины 1 июня.

В этом сезоне Панькив провел за "Александрию" 30 матчей в УПЛ, в которых пропустил 29 голов.

Напомним, в рамках отбора на Евро-2020 Украине 7 июня предстоит сыграть против Сербии, а 10 июня - против Люксембурга.

УНИАН также сообщал о том, что вместо травмированного Жуниора Мораеса Шевченко вызвал в сборную форварда "Динамо" Артема Беседина.