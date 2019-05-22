Вратарь Динамо отшлепал легионера Шахтера во время матча (видео)

Денис Бойко оригинально отреагировал на невероятный промах Тете.

Во время центрального матча 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" произошел курьезный эпизод - голкипер киевлян Денис Бойко отшлепал нападающего "Шахтера" Тете.

Эпизод попал в трансляцию телеканала "Футбол 2".

В концовке матча Тете мог приносить "Шахтеру" победу, однако с нескольких метров пробил в штангу. Бразилец упал на газон, после чего к нему подбежал Бойко и нанес несколько ударов ладонью по пятой точке.

Отметим, что ранее в этом матче Тете удалось забить гол - бразилец сравнял счет во встрече.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтера" и "Динамо" завершился вничью - 1:1.