Вратарь Динамо отшлепал легионера Шахтера во время матча (видео)
23:20, 22 мая 2019Футбол
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Денис Бойко оригинально отреагировал на невероятный промах Тете.
Денис Бойко отметился неожиданным поступком / фото: fcdynamo.kiev.ua
Во время центрального матча 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" произошел курьезный эпизод - голкипер киевлян Денис Бойко отшлепал нападающего "Шахтера" Тете.
Эпизод попал в трансляцию телеканала "Футбол 2".
В концовке матча Тете мог приносить "Шахтеру" победу, однако с нескольких метров пробил в штангу. Бразилец упал на газон, после чего к нему подбежал Бойко и нанес несколько ударов ладонью по пятой точке.
Отметим, что ранее в этом матче Тете удалось забить гол - бразилец сравнял счет во встрече.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтера" и "Динамо" завершился вничью - 1:1.
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