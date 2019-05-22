Львов и Заря сыграли вничью в 30-м туре УПЛ
19:16, 22 мая 2019Футбол
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Матч 30-го тура чемпионата Украины завершился без забитых мячей.
Львов и Заря голов не забили / фото: ФК Львов
В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги Львов принимал Зарю. Встреча завершилась вничью - 0:0.
"Заря" после этой встречи набрала 40 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. У "Львова" - 34 очка и шестая строчка.
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"Львов" - "Заря" - 0:0
"Львов": Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Насонов, Парамонов, Шина (Висенте, 73), Приймак (Пентелейчук, 83), Мартан, Пернамбуко, Липе (Кадина, 62), Алваро.
"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко, Силас (Кочергин, 78), Арвеладзе, Караваев, Леднев (Кабаев, 56), Хомченовский, Будковский (Громов, 46).
Удаление: Арвеладзе, 86 (вторая желтая карточка).
УНИАН также сообщал о том, что "Черноморец" и "Ворскла" одержали победы в 30-м туре УПЛ.
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