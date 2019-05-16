Финал Кубка Украины: пропасть в классе, полчаса интриги и почти рекордный трофей Шахтера

Не нужно было быть создателем "Симпсонов", чтобы предсказать, что "Шахтер" обыграет "Ингулец" в финале Кубка Украины. В решающем матче сенсации предсказуемо не случилось, и владельцу "Ингульца" Александру Поворознюку пришлось отложить идею с бассейном, наполненным шампанским, до будущих побед.

К чести команды из Петрово и ее тренерского штаба во главе с Сергеем Лавриненко, в финальном матче она решила не ставить "автобус", не отсиживаться в обороне, не дожидаться серии пенальти с первых минут матча, а пытаться играть в футбол. "Ингулец" провел достойный матч, даже несмотря на четыре пропущенных, но вряд ли имел шансы одолеть "Шахтер" по такой игре.

"Не в обиду "Ингульцу", но была видна разница в уровне" - это слова голкипера "Шахтера" Алексея Шевченко. С ними сложно поспорить - "горнякам" не пришлось прикладывать каких-то сверхусилий, чтобы взять трофей.

Стоило Исмаили начать выжигать левый фланг подобно Дейенерис Таргариен на драконе, как все закончилось. Еще до первых двух голов "Шахтера" арбитр мог ставить пенальти в ворота "Ингульца" за фол на Исмаили. Ну, а затем бразилец принял непосредственное участие в двух первых голах команды, отдав предголевой пас, а после и голевой.

Уже на этом можно было поблагодарить "Ингулец" за старания и начинать церемонию награждения. А гол Мораеса перед самым перерывом и вовсе превратил второй тайм в формальность.

Финалу не хватило интриги

Истории "Золушек" - это всегда интересно, а игроки и тренеры "Ингульца" - большие молодцы и навсегда вписали свое имя в историю Кубка Украины как первый клуб не из высшего дивизиона, которому удалось добраться до финала. Для украинского футбола, пресыщенного битвами "Шахтера" и "Динамо", это небольшой глоток свежего воздуха.

Но, возможно, истории "Золушек" по-настоящему хороши лишь тогда, когда карета не превращается в тыкву прямо в разгар вечеринки. Тот же "Днепр", будучи на евроарене "Золушкой", в итоге проиграл в финале Лиги Европы, но проиграл в конкурентной борьбе и в ярком матче. Хорош ли финал любого турнира, в котором интрига живет плюс-минус полчаса, а дальше уже все ясно? Наверное, лишь в том случае, если вы болеете за фаворита.

"Ингулец" делал все, что мог, да и с точки зрения смотрибельности финал не был унылым. Но если говорить об интриге и накале страстей, то их откровенно не хватило.

Зимние новички "Шахтера" уже приносят результат

Тете не был особенно заметен по ходу матча, но сделал дубль, забив свои первые голы за "Шахтер", Манор Соломон забил красивый гол уже через три минуты после выхода на замену, а Маркос Антонио прибавил в уверенности и вообще был одним из лучших в составе "горняков". Донецкий клуб отлично поработал на трансферном рынке в зимнее межсезонье и уже сейчас начинает пожинать плоды.

В "Шахтере" все обычно работает по-другому - приезжает легионер, долго адаптируется и только потом начинает играть в тот футбол, который затем позволяет перейти ему в топ-клуб. Безусловно, нельзя делать выводы по одному лишь матчу против "Ингульца", но потенциал зимних новичков "Шахтера" был виден и в других матчах и уже сейчас они готовы давать результат.

Если "Шахтер" летом сохранит всех своих лидеров (в первую очередь, Исмаили и Тайсона, которые являются двигателем этой команды и были одними из лучших и в финале Кубка), то свежая кровь уже осенью может помочь "горнякам" навести шороху в Лиге чемпионов.

В настоящий момент "Шахтер" - клуб номер один в Украине. Кто-то (как минимум, болельщики "Динамо") может посчитать это утверждение субъективной штукой. Но уже в ближайшее время говорить об этом можно будет, опираясь на весомую цифру. А спорить с цифрами порой даже сложнее, чем со сторонниками "русского мира".

Уже в следующем туре или через тур "Шахтер" станет чемпионом (здесь тоже не нужны экстрасенсорные способности) и обойдет "Динамо" по количеству титулов в истории независимой Украины. После победы в Кубке у "Шахтера", как и у "Динамо", в коллекции 33 трофея. И уже можно начинать обратный отсчет до рекордного 34-го титула "горняков".

«Дудка дегтя» на «Славутич-Арене»

И еще об одном, в контексте финала, увы, нельзя не сказать. Бывает много вещей, которые мешают смотреть футбол. Когда сидишь дома у телевизора – плохой комментатор, некачественная телекартинка, в конце концов запрет на продажу алкоголя после десяти, когда пиво закончилось уже к перереву. Когда приходишь на стадион, могут раздражать грязные сидения, сильный холод, пьяные болельщики по соседству, летящая со всех сторон шелуха от семечек.

Но это все – детский сад на фоне одной вещи: нет ничего хуже, чем дудки на стадионах. А перед финалом Кубка Украины возле "Славутич-Арены" их, похоже, продавали по акции…

Антон Дударь