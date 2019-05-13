Роналду поиздевался над ростом игрока Ромы во время матча Серии А (видео)

Португалец не преминул похвастаться преимуществом в росте в сравнении с более низким оппонентом.

В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду.

Во время словесной перепалки португальский нападающий «Старой синьоры» жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост. Отметим, что португалец выше итальянца на 14 см. Рост Роналду - 187 см, Флоренци - 173 см.

Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus 👀#SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt — GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 12, 2019

Отметим, что поединок завершился победой "Ромы" - 2:0, а один из мячей в ворота "Юве" как раз забил Флоренци.

"Ювентус", впрочем, еще за пять туров до конца сезона оформил чемпионство и является недосягаемым для соперников.

Как сообщал УНИАН, накануне "Ювентус" представил новую домашнюю форму, на которой впервые за многие годы нет традиционных черных и белых полос.