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Роналду поиздевался над ростом игрока Ромы во время матча Серии А (видео)

12:09, 13 мая 2019
Футбол
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Криштиану Роналду поиздевался над ростом игрока "Ромы" Алессандро Флоренци / REUTERS

В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду.

Во время словесной перепалки португальский нападающий «Старой синьоры» жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост. Отметим, что португалец выше итальянца на 14 см. Рост Роналду - 187 см, Флоренци - 173 см.

Отметим, что поединок завершился победой "Ромы" - 2:0, а один из мячей в ворота "Юве" как раз забил Флоренци.

"Ювентус", впрочем, еще за пять туров до конца сезона оформил чемпионство и является недосягаемым для соперников. 

Как сообщал УНИАН, накануне "Ювентус" представил новую домашнюю форму, на которой впервые за многие годы нет традиционных черных и белых полос.

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду#серия А