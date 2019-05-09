Лига Европы: прогноз букмекеров и где смотреть ответные матчи 1/2 финала

9 мая Валенсия сыграет с Арсеналом, а Челси будет принимать Айнтрахт.

9 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы - "Валенсия" будет принимать "Арсенал", а "Челси" в Лондоне встретится с "Айнтрахтом".

"Валенсия" - "Арсенал"

Первый матч: победа "Арсенала" со счетом 3:1

Прогноз букмекеров

На победу "Валенсии" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничейный результат - 3,90, а на то, что в гостях выиграет "Арсенал" - 3,75.

"Канониры" при этом являются фаворитами на выход в финал. С коэффициентом 1,33 можно поставить на проход "Арсенала" и с коэффициентом 3,25 - на успех "Валенсии".

Где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Валенсия" - "Арсенал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Встреча начнется в 22.00.

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"Челси" - "Айнтрахт"

Первый матч: ничья - 1:1

Прогноз букмекеров

"Челси" является безоговорочным фаворитом домашнего матча. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1,35, на ничью - 5,00, а на сенсацию от "Айнтрахта" - 8,50.

На то, что по сумме двух встреч в финале окажется "Челси", дается коэффициент 1,22, а на "Айнтрахт" - 4,00.

Где смотреть матч

Матч "Челси" - "Айнтрахт" в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

УНИАН также сообщал о том, что между матчами Лиги Европы "Айнтрахт" пропустил шесть голов за тайм в Бундеслиге.