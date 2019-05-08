В ПСЖ приняли решение по будущему легендарного Буффона
19:32, 08 мая 2019Футбол
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Французский топ-клуб не планирует заключать новый контракт с итальянским ветераном.
Джанлуиджи Буффон / REUTERS
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после окончания сезона покинет французский ПСЖ.
Об этом в Twitter сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
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Руководство ПСЖ не будет предлагать 41-летнему Буффону продление контракта, который истечет летом.
В связи с этим в ПСЖ из аренды вернется немецкий голкипер Кевин Трапп.
Напомним, Буффон выступает за ПСЖ с лета прошлого года.
Ранее сообщалось о том, что итальянский вратарь раздумывает над своим будущим и летом может объявить о завершении карьеры.
УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный вратарь Икер Касильяс впервые появился на публике после инфаркта.
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