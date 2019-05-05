Ракицкий и Тимощук стали чемпионами России в составе Зенита

Ярослав Ракицкий перешел в клуб из Петербурга в январе 2019 года, а Анатолий Тимощук является помощником главного тренера.

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий стал чемпионом России в составе своего нового клуба - питерского "Зенита".

"Зенит" выиграл золото досрочно после матча 27-го тура с "Ахматом". Ракицкий в чемпионском матче провел на поле все 90 минут. Отметим, что в тренерском штабе "Зенита" присутствует также экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук.

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Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" в январе нынешнего года, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

Защитник выступал за "Шахтер" с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз — Кубок и Суперкубок Украины.

За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, однако после перехода в российский клуб не вызывался в национальную команду.

Напомним, Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие в своей команде игрока "Зенита".