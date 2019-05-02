"Интрига еще жива": тренер Барселоны объяснил, почему рано праздновать выход в финал ЛЧ

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Ливерпулем".

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0).

Слова Вальверде приводит официальный сайт УЕФА.

"Это отличный результат против очень сильной команды. Мы внесли небольшие изменения в перерыве, и они сработали во втором тайме. В этом матче нужно было сражаться, и мы победили. Нам пришлось потрудиться, чтобы не пропустить", - сказал Вальверде.

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Испанский тренер также напомнил, что в прошлом сезоне "Барселона" вылетела в плей-офф ЛЧ от "Ромы", несмотря на преимущество в три гола после первой игры:

"Ливерпуль - классная команда. Впереди у нас еще 90 минут, и мы знаем, что нас ждет. В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, хотя имели преимущество в три гола. Так что интрига еще жива, и "Ливерпуль" усложнит нам жизнь".

Вальверде также подчеркнул, что Лео Месси, который сделал дубль, вновь приятно всех удивил:

"Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестает удивлять нас. Он вновь сделал результат и привел нас к этой победе, вновь показал, что является настоящим лидером команды".

Напомним, ответная встреча команд пройдет 7 мая в Англии.

УНИАН также сообщал о том, что перед матчем ЛЧ в Барселоне фанаты "Ливерпуля" устроили беспорядки.