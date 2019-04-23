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На матч Динамо – Шахтер продано более 20 тысяч билетов

17:23, 23 апреля 2019
Футбол
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На поединок "Динамо" - "Шахтер" уже продано больше 20 тысяч билетов / Reuters

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Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2". 

Напомним, что вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 тысяч зрителей.

Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля и начнется в 18.30. 

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Теги: #матч Динамо Шахтерпогода в Киеве