На матч Динамо – Шахтер продано более 20 тысяч билетов

Вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 тысяч зрителей.

По состоянию на утро понедельника на матч «Динамо» – «Шахтер» продано более 20 тысяч билетов. Читайте такжеДинамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2". Напомним, что вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 тысяч зрителей. Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля и начнется в 18.30. Накануне УНИАН опубликовал прогноз букмекеров на матч украинских грандов.

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