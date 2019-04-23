На матч Динамо – Шахтер продано более 20 тысяч билетов
17:23, 23 апреля 2019Футбол
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Вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 тысяч зрителей.
На поединок "Динамо" - "Шахтер" уже продано больше 20 тысяч билетов / Reuters
По состоянию на утро понедельника на матч «Динамо» – «Шахтер» продано более 20 тысяч билетов.
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Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2".
Напомним, что вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 тысяч зрителей.
Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля и начнется в 18.30.
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