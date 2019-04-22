Нападающий Реала стал автором феноменального рекорда (видео)

Карим Бензема забивает в каждом матче и переписал историю "Реала".

Французский нападающий Карим Бензема стал автором клубного рекорда "Реала".

Об этом в Twitter сообщил испанский журналист Алексис Мартин-Тамайо.

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В матче 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) Бензема оформил хет-трик. Кроме француза, в "Реале" в последнее время не забивает никто - Бензема стал автором восьми последних голов "Реала" подряд.

Нападающий стал первым футболистом за всю историю мадридского клуба, которому покорилась подобная голевая серия.

Отметим, что для того, чтобы забить восемь голов, Бензема понадобилось лишь пять матчей.

В текущем сезоне на счету французского форварда 21 гол и 6 голевых передач в 33 матчах за "сливочных".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду прервал невероятную серию.