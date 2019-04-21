Ракицкий забил очередной мяч за Зенит дальним супервыстрелом (видео)

Это третий гол украинца за российский клуб.

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вновь отличился забитым мячом за свою новую команду - российский "Зенит".

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:2, на счету украинца второй мяч его команды. Ракицкий вновь забил со штрафного удара.

Это уже третий гол Ярослава Ракицкого за «Зенит».

Как сообщал УНИАН, легендарный экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский высказался о переходе Ракицкого в российский клуб, вспомнив также историю со своим несостоявшимся переходом в "Шахтер".