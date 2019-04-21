Ракицкий забил очередной мяч за Зенит дальним супервыстрелом (видео)
13:51, 21 апреля 2019Футбол
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Это третий гол украинца за российский клуб.
Ярослав Ракицкий забил третий гол за "Зенит" / twitter.com/zenit_spb
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вновь отличился забитым мячом за свою новую команду - российский "Зенит".
В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:2, на счету украинца второй мяч его команды. Ракицкий вновь забил со штрафного удара.
Это уже третий гол Ярослава Ракицкого за «Зенит».
Как сообщал УНИАН, легендарный экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский высказался о переходе Ракицкого в российский клуб, вспомнив также историю со своим несостоявшимся переходом в "Шахтер".
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