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Ракицкий забил очередной мяч за Зенит дальним супервыстрелом (видео)

13:51, 21 апреля 2019
Футбол
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Ярослав Ракицкий забил третий гол за &quot;Зенит&quot; / twitter.com/zenit_spb

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:2, на счету украинца второй мяч его команды. Ракицкий вновь забил со штрафного удара.

Это уже третий гол Ярослава Ракицкого за «Зенит».

Как сообщал УНИАН, легендарный экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский высказался о переходе Ракицкого в российский клуб, вспомнив также историю со своим несостоявшимся переходом в "Шахтер". 

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Теги: #Зенит#Ярослав Ракицкий