Букмекеры назвали фаворитов матчей 1/2 финала Кубка Украины

В среду "Шахтер" сыграет с "Днепром-1", а "Заря" отправится в гости к "темной лошадке" - "Ингульцу".

В среду, 17 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу. Действующий обладатель трофея донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с лидеров Первой лиги "Днепром-1".

А луганская "Заря" встретится на выезде с еще одним представителем низшего дивизиона - клубом "Ингулец". Этот матч состоится на поле "Ингульца" в пгт. Петрово (Кировоградская обл.), при этом местный стадион вмещает всего 2 200 зрителей.

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Букмекеры отдают безоговорочное преимущество представителям элитного дивизиона в противостояниях с командами Первой лиги.

Так, на победу "Днепра" в матче с "Шахтером" коэффициент 20 к 1, на ничью - 7,50 к 1, а на успехе горняков много заработать не получится - всего 1,16 к 1.

Победа "Ингульца" в основное время в игре с "Зарей" оценивается коэффициентом 12 к 1, ничья - 5,75 к 1, победа "Зари" - 1,26 к 1.

Отметим, что противостояния состоят из одного матча. Если в основное и компенсированное время завершится вничью, победитель определится в овертайме, а дальше - в серии пенальти.

Финал Кубка Украины запланирован на 15 мая в Запорожье.