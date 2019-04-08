ФК Львов остался без главного тренера

Юрий Бакалов ушел в отставку по согласованию сторон с руководством клуба.

Главный тренер ФК «Львов» Юрий Бакалов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что контракт между сторонами был разорван по обоюдному согласию. Официальные причины расторжения договора пока неизвестны.

Бакалов работал со львовским клубом с августа 2018 года. За это время клуб одержал 7 побед в 21-м матче, 8 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл.

По итогам первого круга УПЛ «Львов» попал в першую шестерку.

В воскресенье, 7 апреля команда проиграла «Заре» (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

Напомним, в полуфиналах Кубка страны "Шахтер" сыграет с "Днепром-1", а "Ингулец" встретится с "Зарей".