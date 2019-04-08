Впервые в истории Кубка Украины в 1/2 финала сыграют два клуба не из УПЛ

Жеребьевка полуфиналов состоится сегодня в 14.00.

Впервые в истории в полуфинальных матчах Кубка Украины примут участие сразу два клуба не из высшего дивизиона. Это представители первой лиги «Днепр-1» и «Ингулец», которые выбили в четвертьфинале «Ворсклу» и «Карпаты» соответственно.

В предыдущие годы до стадии 1/2 финала доходила максимум одна команда, представлявшая низший дивизион: в 2006 году это были «Карпаты», в 2010-м - «Волынь», в 2013-м - «Севастополь», в 2014-м - «Славутич», в 2017-м - «Николаев» и в прошлом году - «Днепр-1».

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится сегодня. Начало - в 14.00.

Видеотрансляция жеребьевки: