Впервые в истории Кубка Украины в 1/2 финала сыграют два клуба не из УПЛ
11:26, 08 апреля 2019Футбол
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Жеребьевка полуфиналов состоится сегодня в 14.00.
Впервые в полуфинал Кубка Украины вышли сразу две команды не из Премер-лиги / ffu.ua
Впервые в истории в полуфинальных матчах Кубка Украины примут участие сразу два клуба не из высшего дивизиона. Это представители первой лиги «Днепр-1» и «Ингулец», которые выбили в четвертьфинале «Ворсклу» и «Карпаты» соответственно.
В предыдущие годы до стадии 1/2 финала доходила максимум одна команда, представлявшая низший дивизион: в 2006 году это были «Карпаты», в 2010-м - «Волынь», в 2013-м - «Севастополь», в 2014-м - «Славутич», в 2017-м - «Николаев» и в прошлом году - «Днепр-1».
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится сегодня. Начало - в 14.00.
Видеотрансляция жеребьевки:
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