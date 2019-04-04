Динамо покинул еще один бразильский легионер Буэно

Полузащитник ушел в «Сан-Паулу» вслед за Че Че.

Бразильский полузащитник Витор Буэно покинул киевское «Динамо» и перешел в «Сан-Паулу» на правах аренды, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Арендное соглашение Буэно и его нового клуба будет действовать до 2020 года.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 3 матча за основу «Динамо» и не отметился результативными действиями. Пока неизвестно, вернется ли Буэно в «Динамо», ведь права на игрока принадлежат «Сантосу».

Ранее «Сан-Паулу» объявил о трансфере другого футболиста «Динамо» Че Че. Бразилец заявил, что хотел оказаться в бразильском клубе с самого начала переговоров.