"Дело Мораеса": в ФИФА сделали заявление

Дисциплинарный комитет ФИФА не проводил расследования по поводу участия натурализованного игрока сборной Украины Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не проводил расследования по поводу законности или незаконности участия Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020 в составе сборной Украины. Во всяком случае на данный момент никто не обращался в ФИФА по данному вопросу и не просил изучить вопрос натурализации украинца бразильского происхождения.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на "СЭ".

"На момент ответа на ваш запрос никто с нами не контактировал по теме, упомянутой в вашем письме", - ответили в ФИФА на вопрос, открыто ли дисциплинарное дело в отношении ФФУ и Жуниора Мораеса.

Ранее португальское издание Maisfutebol сообщило, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации игрока, за что украинской команде грозят поражения в двух отборочных матчах Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).