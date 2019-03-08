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Украина не смогла улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА

15:16, 08 марта 2019
Футбол
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Челси накануне уверенно обыграл Динамо / Reuters

Единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках киевское Динамо, проиграло Челси (0:3).

Украина продолжает уступать Бельгии 1 балл — 38,9 против 39,9. Отметим, что все представители Бельгии уже покинули еврокубки. Среди преследователей только Нидерланды (31,233) набирают баллы, благодаря удачному выступлению Аякса в Лиге чемпионов, сообщает УЕФА.

Напомним, что если Украине удастся сместить Бельгию с 8-й строчки, наш чемпион будет сеян в Лиге чемпионов из первой корзины – при условии, что победитель турнира в этом сезоне выиграет чемпионат своей страны.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоится 14 марта. Начало встречи в 19:55.

Украина не может приблизиться к Бельгии в рейтинге УЕФА / uefa.com

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Теги: #футбол#УЕФА#рейтинг#Лига Европы#Динамо Киев