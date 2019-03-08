Украина не смогла улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА
15:16, 08 марта 2019Футбол
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Динамо проиграло Челси и не принесло очков в копилку нашей стрвны.
Челси накануне уверенно обыграл Динамо / Reuters
Украина не набрала баллов в таблице коэффициентов УЕФА после этой еврокубковой недели.
Единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках киевское Динамо, проиграло Челси (0:3).
Украина продолжает уступать Бельгии 1 балл — 38,9 против 39,9. Отметим, что все представители Бельгии уже покинули еврокубки. Среди преследователей только Нидерланды (31,233) набирают баллы, благодаря удачному выступлению Аякса в Лиге чемпионов, сообщает УЕФА.
Напомним, что если Украине удастся сместить Бельгию с 8-й строчки, наш чемпион будет сеян в Лиге чемпионов из первой корзины – при условии, что победитель турнира в этом сезоне выиграет чемпионат своей страны.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоится 14 марта. Начало встречи в 19:55.
Украина не может приблизиться к Бельгии в рейтинге УЕФА / uefa.com
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