Украина не смогла улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Динамо проиграло Челси и не принесло очков в копилку нашей стрвны.

Украина не набрала баллов в таблице коэффициентов УЕФА после этой еврокубковой недели.

Единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках киевское Динамо, проиграло Челси (0:3).

Украина продолжает уступать Бельгии 1 балл — 38,9 против 39,9. Отметим, что все представители Бельгии уже покинули еврокубки. Среди преследователей только Нидерланды (31,233) набирают баллы, благодаря удачному выступлению Аякса в Лиге чемпионов, сообщает УЕФА.

Напомним, что если Украине удастся сместить Бельгию с 8-й строчки, наш чемпион будет сеян в Лиге чемпионов из первой корзины – при условии, что победитель турнира в этом сезоне выиграет чемпионат своей страны.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоится 14 марта. Начало встречи в 19:55.