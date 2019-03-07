Челси предсказуемо обыграл с крупным счетом киевское Динамо в матче Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 3:0.

В Лондоне завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором Челси принимал киевское Динамо.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Лондоне проходил с заметным преимуществом хозяев поля.

Уже на 17-й минуте Педро Родригес слева ворвался в штрафную Динамо и, обыгравшись в стенку с Жиру, который пяткой вернул мяч на ход партнеру, с линии вратарской точно пробил мимо голкипера Бойко.

А после перерыва, на 65-й минуте, Виллиан со штрафного метров с 22-х снял паутину с девятки ворот Динамо. Бойко только взглядом проводил полет мяча.

Наконец, на 90-й минуте Родригес с правого фланга сделал диагональ в штрафную Динамо, а Ковачич скинул мяч на Хадсона-Одои, который из центра штрафной нанес точный удар - 3:0.

Ответный матч состоится в Киеве ровно через неделю, 14 марта.