Динамо оштрафуют за поведение болельщиков на матче против Олимпиакоса

Фанаты киевлян ненадлежащим образом вели себя во время матча Лиги Европы.

УЕФА принял решение оштрафовать "Динамо" из-за поведения болельщиков на матче против "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

Об этом сообщает FootballHub. Сумма штрафа пока неизвестна.

Во время игры с греками болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.

Решение по матчу "Динамо" – "Челси" будет принято в ближайшее время, но ожидается, что матч все-таки пройдет со зрителями. Как сообщал УНИАН, на поединок с лондонцами в Киеве, который состоится 14 марта, ожидается большой ажиотаж.