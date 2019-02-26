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Динамо оштрафуют за поведение болельщиков на матче против Олимпиакоса

17:39, 26 февраля 2019
Футбол
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"Динамо" ожидает штраф из-за поведения болельщиков на матче с "Олимпиакосом" / REUTERS

Об этом сообщает FootballHub. Сумма штрафа пока неизвестна.

Во время игры с греками болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.

Решение по матчу "Динамо" – "Челси" будет принято в ближайшее время, но ожидается, что матч все-таки пройдет со зрителями. Как сообщал УНИАН, на поединок с лондонцами в Киеве, который состоится 14 марта, ожидается большой ажиотаж. 

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Теги: #УЕФА#Динамо в Лиге Европы