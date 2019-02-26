Динамо оштрафуют за поведение болельщиков на матче против Олимпиакоса
17:39, 26 февраля 2019Футбол
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Фанаты киевлян ненадлежащим образом вели себя во время матча Лиги Европы.
"Динамо" ожидает штраф из-за поведения болельщиков на матче с "Олимпиакосом" / REUTERS
УЕФА принял решение оштрафовать "Динамо" из-за поведения болельщиков на матче против "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0).
Об этом сообщает FootballHub. Сумма штрафа пока неизвестна.
Во время игры с греками болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.
Решение по матчу "Динамо" – "Челси" будет принято в ближайшее время, но ожидается, что матч все-таки пройдет со зрителями. Как сообщал УНИАН, на поединок с лондонцами в Киеве, который состоится 14 марта, ожидается большой ажиотаж.
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