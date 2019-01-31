Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко: Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов

2018-й год стал весьма успешным для национальной сборной Украины по футболу. Команда под руководством Андрея Шевченко выиграла дебютный турнир Лиги наций и с хожу вошла в Дивизион А нового турнира под эгидой УЕФА – дюжину сильнейших команд Старого света. Впереди – отборочный цикл чемпионата Европы-2020, на котором, по словам Шевченко еще годичной давности, «сборная Украины непременно будет».

Как вы оцените 2018 год для сборной Украины?

Это был очень важный год для нашей команды, и мы провели его успешно. Это касается работы по построению командной игры в товарищеских матчах и на сборах. Это же можно сказать и об участии в турнире Лиги Наций.

Какие три достижения вас порадовали больше всего?

Я рад прогрессу игроков, рад отношению к нам болельщиков, заполняющих все домашние матчи под завязку, и рад новым изменениям в футболе от УЕФА И ФИФА.

В частности, именно вера болельщиков в команду во многом помогла нам успешно выступить в новом осеннем турнире. Без трибун, которые нас постоянно гнали вперед, у нас, возможно, и получалось бы реализовать какие-то тактические задумки, и мы бы могли показать свое техническое мастерство. Но у нас бы точно не было такого вдохновения и рвения к победе.

А что стало для вас главным разочарованием?

У меня не было разочарований. Были рабочие трудности, над которыми мы работали и продолжаем работать. Повторюсь, год в целом получился очень хороший.

Возвращаясь к главному событию года – чемпионату мира-2018, когда еще осенью 2017-го сборная не попала на ЧМ, - вас посещали мысли об отставке?

Я надеялся на продолжение работы в команде, и очень рад, что мы не бросили на полпути начатое. За год после окончания отборочного цикла к Чемпионату мира сборная Украины сделала качественный шаг перёд, значительно обновился состав, мы продвинулись в совершенствовании нашей модели игры.

Из предыдущих ответов я уже понял: вам очень понравилось такоенововведение УЕФА, как Лига наций. Да?

Да, конечно. Напряжение решающих игр было очень высоким, и не только в дивизионе А, а во всех дивизионах. Собрать команды равного уровня – прекрасная идея УЕФА. Теперь каждая сборная имеет реальный шанс попасть в финальную часть Евро, это огромный стимул в развитии футбола. Кроме того, возросло общее число матчей, которые проводят за сезон сборные, что не может не радовать.

Но в элитном дивизионе Лиги наций нашей команде будет намного сложнее…

Давайте пока отложим этот вопрос в сторону. Это далекая перспектива и сейчас явно не на повестке дня. Сейчас есть гораздо более актуальные темы.

В таком случае, коротко охарактеризуйте каждого из соперников сборной Украины в отборе к Евро-2020.

У нас интересная группа, Португалия – действующий чемпион Европы. Уже одно это говорит о том, что в представлениях соперник просто не нуждается. Сербия – очень сильная команда, участник чемпионата мира-2018, в настоящее время имеет прекрасный состав исполнителей, выступающих в ведущих чемпионатах. С Литвой мы хорошо знакомы, а Люксембург, возможно, самая прогрессивная команда из последней корзины жребия.

Одно можно сказать точно уже сейчас – легко не будет. Но мы, безусловно, будем биться только за победу в каждой игре и завоевание путевки на Евро, в целом.

Проясните ситуацию с Раулем Рианчо. Почему он покинул тренерский штаб сборной?

Тут все просто и не надо искать никаких подвохов. У Рианчо закончился контракт со сборной. Он перешел на другую работу.

Назовите оптимальную пару центральных защитников в том случае, если все здоровы и находятся в оптимальной форме?

У нас, к сожалению, никогда не бывает таких идеальных условий, всегда кто-то не в строю, мы привыкли к этим ситуациям. Поэтому игроков на позиции выбираем уже непосредственно перед сборами, когда приходит время оглашать состав вызванных футболистов. И даже после этого чаще всего случаются изменения. Всё то время, которое я руковожу командой, был дефицит исполнителей на определённые позиции.

Как вы оцените осенний эксперимент с игрой в пять защитников? Будет ли подобная тактика использоваться в дальнейшем?

Нам нужно совершенствовать игру, вырабатывать разные тактические модели. Это нормальная практика для команд. После досрочной победы в Лиге Наций мы получили в конце года два матча, результат которых не был принципиален. И каждый из этих поединков мы использовали для просмотра новых исполнителей и обкатки игровых схем.

Мы еще увидим Хачериди в сборной? Следите ли за Чигринским?

Мы следим за очень широким кругом игроков, чаще я делю между собою и помощниками матчи, которые нужно посетить, наша аналитическая служба ведет записи тех игр, которые нужно отсмотреть. Мы владеем большим массивом информации, и поэтому каждый имеет шанс получить вызов.

Где в защите лучше всего использовать Матвиенко?

Матвиенко универсальный и работоспособный игрок, его можно использовать практически в любой позиции в защите, и это огромный плюс футболисту.

Какая позиция оптимальна для Зинченко — левый защитник или центральный полузащитник?

Мы использовали Зинченко в зависимости от ситуации в очень многих амплуа. Оптимальная позиция – это слишком конкретное определение, оно зависит от состояния игрока, от соперника, против которого играем, от выбранной тактики. Еще раз подчеркну, универсализм является сильной стороною современного футболиста. Универсальные игроки получают в футболе больше шансов.

За этот год Малиновский стал ведущим игроком вашей команды. Как изменились его функции на поле? Стоит ли ему уезжать в более сильный чемпионат?

Малиновский провёл отличную работу в прошлом году, я доволен его развитием в нашей команде. Очень важно, что Руслан имеет постоянную игровую практику в своём клубе. Он должен прогрессировать и дальше. Я со своей стороны хочу пожелать ему выступать за команду, в который он и дальше будет игроком основного состава.

Где взять нападающего для сборной? Вы довольны дебютом Борячука?

Мы привлекли за год довольно большое число нападающих, это и Кравец, и Селезнёв, и Яремчук, и Беседин и другие ребята. Борячук хорошо дебютировал, это был важный момент для молодого игрока, почувствовать атмосферу и уровень напряжения игры сборной команды. Нападающему важно забивать, но результативность наших форвардов пока не высока. Ребята должны развиваться в клубах, выигрывать конкуренцию, я жду этого от украинских нападающих в 2019-ом.

Через сколько лет Андрей Лунин станет основным вратарем сборной? Или, скажем так, на сколько лет, по вашему мнению, хватит Пятова?

Я рад тому, что имею хороший выбор вратарей. И Пятов, и Бойко и Лунин – отличные ребята, их конкуренция идёт только на пользу нашему футболу.

А, вообще, назовите тройку лидеров сборной Украины. Кто они?

Я не выделяю лидеров. Каждый может стать лидером, каждый должен к этому стремиться.

Возможно ли появление в сборной новых «легионеров»? Ведется ли работа по натурализации еще кого-то, кроме Марлоса?

Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов. Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения – дело самих футболистов.

Советуете ли Вы футболистам, выступающим в чемпионате Украины, уезжать за рубеж?

Я не даю советов.

Какие товарищеские матчи у команды будут в 2019 году?

Мы проведём только 8 официальных поединков, это уже, кажется, рекордное число за сезон, если не принимать во внимание годы участия Украины в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Поэтому мы очень взвешенно подойдём к выбору товарищеских матчей в те даты, которые предоставит УЕФА.

Вы мечтаете о клубной работе?

Сейчас я мечтаю достичь успеха со сборной Украины. На этом сосредоточены все мои мысли.

Кирилл Стадниченко