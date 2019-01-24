Зенит не хочет платить за Ракицкого более 10 миллионов евро - СМИ

Российский клуб "Зенит" пытается уменьшить сумму трансфера защитника "Шахтера".

Российский клуб "Зенит" пытается уменьшить сумму трансфера защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Переговоры между питерским и донецким клубом все еще продолжаются, но "Зенит" считает цену за игрока завышенной и не готов платить за него более 10 миллионов евро, сообщает NEVAsport, ссылаясь на источник в спортивном департаменте российского клуба.

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В "Зените" давят на то, что скоро Ракицкому исполнится 30 лет, а также на то, что в последние два года в его игре не было прогресса.

Источник также отметил, что российский клуб проанализировал выступления всех украинцев в составе команды и пришел к выводу, что они приносят удачу и выводят клуб на новый уровень.

Напомним, по информации СМИ, "Зенит" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере Ярослава Ракицкого. Несмотря на то, что горняки отказались комментировать информацию о переговорах, такой переход выглядит вполне реальным.

Вчера "Шахтер" сообщил о подписании экс-защитника "Александрии" Валерия Бондаренко, который способен заменить Ракицкого в донецком клубе.