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Неймар получил травму и может пропустить первый матч с МЮ в Лиге чемпионов

11:51, 24 января 2019
Футбол
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Неймар может пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов против &quot;МЮ&quot; / psg.fr

«Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры», - говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

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Обычно на восстановление от подобного повреждения уходит несколько недель. Таким образом, участие Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Игра пройдет 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, бразилец Неймар неожиданно не был включен в команду года футбольного симулятора FIFA 19.

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Теги: #ПСЖ#Неймар