Неймар получил травму и может пропустить первый матч с МЮ в Лиге чемпионов

"ПСЖ" прошел "Страсбур" в Кубке Франции, но потерял своего лидера.

Стал известен диагноз форварда «ПСЖ» Неймара, получившего повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

«Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры», - говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

Читайте такжеУЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

Обычно на восстановление от подобного повреждения уходит несколько недель. Таким образом, участие Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Игра пройдет 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, бразилец Неймар неожиданно не был включен в команду года футбольного симулятора FIFA 19.