Шахтер вместе с Ракицким начал первый тренировочный сбор в Турции

Команда обосновалась в турецком Белеке.

Сегодня днем команда донецкого «Шахтера» прилетела из Киева в Анталью, а затем переехала в Белек, где будет проходить первый тренировочный сбор чемпионов Украины.

Дорога заняла чуть более трех часов. Турция встретила «Шахтер» дождливой погодой и температурой воздуха 12 градусов, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Ближайшую неделю «горняки» под руководством главного тренера Паулу Фонсеки будут готовиться в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Исмаили;

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полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Тайсон;

нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Ровно год назад «оранжево-черные» останавливались в том же отеле, что и сейчас, так что организация программы пребывания и тренировочного процесса будет привычной для игроков и персонала.

Отметим, что новичок «Шахтера» Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.

Как сообщал УНИАН, СМИ сообщали, что 29-летний защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит".