УЕФА подтвердил проведение матча Шахтер - Айнтрахт в Харькове

Сегодня стартовала свободная продажа билетов на игру.

УЕФА подтвердил, что первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне состоится в Харькове, 14 февраля.

Об этом сообщает Sport Arena. Встреча пройдет на харьковском ОСК "Металлист".

Напомним, что 25 ноября минувшего года было введено военное положение в 10 областях Украины, действие которого было прекращено 26 декабря. Из-за этого заключительный матч "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов против "Лиона" состоялся в Киеве.

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Сегодня, 14 января, за месяц до игры стартовала свободная продажа на матч "Шахтер" - "Айнтрахт". О начале открытой продажи сообщила пресс-служба донецкой команды.

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона "Металлист", на официальном сайте горняков shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store), на сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов категории Standard - от 50 до 350 гривен. Также доступны места повышенного комфорта SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства) - 500 гривен, Club 1936 (снек-меню) - 1 500 гривен, Roof Club (с пакетом гостеприимства) - 3 000 гривен, Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства) - 3 500 гривен, Sky Box - 4 500 и 6 000 гривен.